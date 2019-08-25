ضبط عنصر إجرامي هارب من السجن المؤبد.. وتنفيذ 7003 أحكام بالقليوبية

ألقت مباحث مركز قليوب، القبض على عنصر إجرامي هارب من حكم جنائي بالسجن المؤبد في قضية إتجار بالسلاح.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية ، إخطارا من المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد ضبط العنصر الإجرامي "ح س" 35 سنة.



وتبين أن المتهم مسجل خطر هارب من حكم مؤبد في قضية سلاح، وجرى ضبطه وبحوزته بندقيه آليه بخزينتها 10 طلقات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 190 جراما، ومبلغ مالي 650 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



من ناحية اخرى شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط عددا من الخارجين على القانون وحائزي المواد المخدرة والمخالفين لقواعد المرور، وتحصيل المخالفات القانونية حيث تم تحصيل 600 ألف جنيه غرامات.



وأسفرت جهود الحملات عن تنفيذ 7003 أحكام قضائية وضبط 412 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وجرى تحصيل 600 ألف جنيه غرامات مستحقة من المخالفين.