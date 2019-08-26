برلمانى يكشف أولويات لجنة الصحة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن لجنة الصحة ستركز خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان على عدد من المشاكل التى تتعلق بقطاع الصحة.



وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش مشكلة نقص أسر العناية والحضانات والرعاية الأساسية للريف ، مؤكدا اننا نستهدف تحسين الرعاية الأساسية فى الريف من حيث تشغيل المستشفيات التكاملية والوحدات الصحية.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا نريد تقديم خدمة صحية مميزة فى الريف فى ظل إلقاء العبء على المستشفيات الرئيسية فى المدن والمستشفيات الجامعية التى تتحمل كل العبء من المرضى الوافدين من الريف.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

