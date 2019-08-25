ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اذهبوا إلى الجحيم .. رانيا محمود ياسين ترد على مروجي شائعة تدهور حالة والدها الصحية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:05 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
نورا نبيل
نفت الفنانة رانيا محمود ياسين ما تردد من أخبار حول تدهور الحالة الصحية لوالدها النجم محمود ياسين وقالت :" البعض يبحث عن التريند من خلال الترويج لهذه الأخبار السخيفة ، فوالدي بعيد عن الأضواء والإعلام ولكن رغم ذلك يصرّ البعض على إزعاجه وإزعاج عائلته".

وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص ل"صدى البلد":" كنت متواجدة بالساحل الشمالي طوال الفترة الماضية، فهل من الطبيعي أن يكون والدي مريض وأن أمارس حياتي بشكل طبيعي وأسافر مع زوجي وابنائي".

وتابعت :" اقول لمروجي هذه الشائعات اذهبوا إلى الجحيم وارحمونا وأن ما يفعلوه حرام لأنهم يروجون لأخبار كاذبة وسخيفة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

ترشيحاتنا

زوج أنغام: بتحارب من إعلام بلدى

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

اختفاء مؤمن زكريا عن الأهلي

بـ صور من مباراة الأمس.. محمد صلاح يحتفل بـ تألقه أمام أرسنال

بفستان كت.. نرمين ماهر بإطلالة أنثوية جريئة

عروس أصيبت بالسرطان قبل 3 أشهر من زفافها.. فحدثت المعجزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل