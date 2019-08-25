اذهبوا إلى الجحيم .. رانيا محمود ياسين ترد على مروجي شائعة تدهور حالة والدها الصحية

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين ما تردد من أخبار حول تدهور الحالة الصحية لوالدها النجم محمود ياسين وقالت :" البعض يبحث عن التريند من خلال الترويج لهذه الأخبار السخيفة ، فوالدي بعيد عن الأضواء والإعلام ولكن رغم ذلك يصرّ البعض على إزعاجه وإزعاج عائلته".





وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص ل"صدى البلد":" كنت متواجدة بالساحل الشمالي طوال الفترة الماضية، فهل من الطبيعي أن يكون والدي مريض وأن أمارس حياتي بشكل طبيعي وأسافر مع زوجي وابنائي".



