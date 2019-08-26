فيديوجراف| أزمة نفايات لبنان تستفز راغب علامة

تتفاقم أزمة النفايات في لبنان، بشكل مستمر، ما أدى إلى انتشار القمامة والنفايات في شوارع لبنان المختلفة، في حين أن الأزمة مستمرة منذ عدة أشهر دون وجود حلول ملموسة.



ويشعر الفنان اللبناني راغب علامة، باستياء شديد من استمرار أزمة نفايات لبنان، في ظل عدم طرح الحكومة اللبنانية لحلول مجدية.



ونشر راغب علامة تغريدة على صفحته على موقع تويتر، وعلق فيها على الأزمة وانتقد الآداء الحكومي في التعامل معها.



من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل الأزمة، ورد راغب علامة على أزمة نفايات لبنان وتصرف الحكومة اللبنانية تجاهها.