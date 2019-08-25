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اقتصاد

البنك المركزي: 144.2 مليار جنيه إجمالي قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2016

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:48 م
البنك المركزى
البنك المركزى
أ ش أ
أعلن البنك المركزي، أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 2ر144 مليار جنيه، خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو من العام الحالي 2019.

وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي القروض والتسهيلات الممنحة للشركات والمنشآت الصغيرة بلغت 4ر84 مليار جنيه خلال هذه الفترة، فيما بلغت محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة 9ر45 مليار جنيه، وبلغت القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت متناهية الصغر 9ر13 مليار جنيه.

وذكر أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يونيو الماضي بلغ 565 ألفا و520 عميلا توزعت بين 464 ألفا و718 عميلا في قطاع الشركات والمنشآت متناهية الصغر، و93 ألفا و299 عميلا للمشروعات والمنشآت الصغيرة، و7 آلاف و503 عملاء للشركات والمنشآت المتوسطة.

وأشار البنك المركزي إلى أن محافظة القاهرة تصدرت مناطق الجمهورية من حيث الحصول على القروض والتسهيلات من البنوك لصالح الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحجم 3ر45 مليار جنيه، تلتها محافظة الجيزة بقيمة 25 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بقيمة 2ر8 مليار جنيه، والشرقية بقيمة 1ر7 مليار جنيه، والدقهلية بـ 2ر6 مليار جنيه، ثم المنوفية بـ 8ر4 مليار جنيه، ثم أسيوط بـ 6ر4 مليار جنيه، والبحيرة بـ 3ر4 مليار جنيه، والغربية بقيمة 7ر3 مليار جنيه، ثم محافظة سوهاج بقيمة 4ر3 مليار جنيه، وباقي المحافظات بقيمة 6ر31 مليار جنيه.

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