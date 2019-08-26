ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتبرع بجنيه.. نائب يقترح إنشاء صندوق لدعم قطاع الصحة فى مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:58 ص
جنيه مصري
جنيه مصري
معتز الخصوصى

اقترح النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ان يتم إنشاء صندوق لدعم قطاع الصحة فى مصر، يتبرع فيه المصريون بجنيه فقط كل شهر ، مثل مبادرة صندوق "تحيا مصر".

وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فكرة إنشاء هذا الصندوق تأتى فى الوقت الذى نجد مستشفياتنا متهالكة ، وبالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنا لو طبقنا فكرة إنشاء هذا الصندوق فلن نجد مريضا فى مصر خلال 3 سنوات ، مطالبا بضرورة ان يشارك فى التبرع لهذا الصندوق الغنى والفقير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقابل مكافأة نهاية الخدمة.. مقترح برلمانى بالتأمين الإجبارى على الأطباء

برلمانى: إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سـ يعالج الأمراض المزمنة

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. ونواب: يوفر جزءا من العلاج الناقص فى السوق.. ويقلل الضغط على المستشفيات والأطباء.. وبرلماني يدعو رجال الأعمال لتمويله

ترشيحاتنا

وصفات بجنيهين.. اقضِ على قشرة الرأس للأبد

يا فرحة ما تمت.. رصاصة طائشة تصيب عريس ليلة زفافه بالغربية

أعمل إيه ..كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ضاع وفيه رصيد

متى ينتهي فصل الصيف في مصر.. الأرصاد الجوية تجيب | شاهد

انتبه.. عملان حث عليهما رسول الله يوميا ويغفل عنهما الكثيرون

ألفاظ خارجة وتصريحات مسيئة .. تعرف على أبرز سقطات تامر امين و ريهام سعيد على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور