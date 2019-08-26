اتبرع بجنيه.. نائب يقترح إنشاء صندوق لدعم قطاع الصحة فى مصر



اقترح النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ان يتم إنشاء صندوق لدعم قطاع الصحة فى مصر، يتبرع فيه المصريون بجنيه فقط كل شهر ، مثل مبادرة صندوق "تحيا مصر".



وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فكرة إنشاء هذا الصندوق تأتى فى الوقت الذى نجد مستشفياتنا متهالكة ، وبالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنا لو طبقنا فكرة إنشاء هذا الصندوق فلن نجد مريضا فى مصر خلال 3 سنوات ، مطالبا بضرورة ان يشارك فى التبرع لهذا الصندوق الغنى والفقير.

