الاستثمار تدعو رئيسة البرلمان التوجولى للمشاركة فى مؤتمر افريقيا 2019 بـ العاصمة الإدارية

دعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، البرلمان التوجولى، للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه الوزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، كما يتضمن جلسات عن تمكين المرأة في إفريقيا ورواد الأعمال.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان التوجولى"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي.



من جانبها قالت وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، إن مصر تسعى لاستغلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لدعم بيئة الاستثمار في دول القارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقبل الخبرات المصرية في تحسين بيئة الاستثمار.



وأكدت رئيس الجمعية الوطنية التوجولية، حرص توجو على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وزيادة التجارة البينية، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، بما يساهم في زيادة مستوى الاقتصاد في البلدين.



وأعربت عن سعادتها لوجود نحو 8 وزيرات في الحكومة المصرية منهم سيدة تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، مشيدة بالنجاح الاقتصادي الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشادت بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات المصرية في توجو في مجالات الإنشاءات والتعليم والزراعة.



واستمعت ياوا تسيجان، خلال زيارتها لمركز خدمات المستثمرين، إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، والطريقة المستخدمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين في ظل وجود 66 جهة حكومية يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن.



واصطحبت الوزيرة، ياوا تسيجان، في زيارة لمركز فكرتك شركتك لدعم رواد الأعمال وأتوبيس فكرتك شركتك، حيث استمعت لشرح من المهندس إسلام محمد، مدير المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال من ورش عمل ومحاضرات،



وأبدت ياوا تسيجان، سعادتها بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين بيئة الاستثمار والتي وصفتها بأنها ملهمة لدول القارة الإفريقية.