ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستثمار تدعو رئيسة البرلمان التوجولى للمشاركة فى مؤتمر افريقيا 2019 بـ العاصمة الإدارية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:51 م
رئيسة الجمعية الوطنية
رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية خلال زيارتها مصر
علياء فوزى و محمد يحيى
دعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، البرلمان التوجولى، للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه الوزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، كما يتضمن جلسات عن تمكين المرأة في إفريقيا ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان التوجولى"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي.

من جانبها قالت وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، إن مصر تسعى لاستغلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لدعم بيئة الاستثمار في دول القارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقبل الخبرات المصرية في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت رئيس الجمعية الوطنية التوجولية، حرص توجو على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وزيادة التجارة البينية، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، بما يساهم في زيادة مستوى الاقتصاد في البلدين.

وأعربت عن سعادتها لوجود نحو 8 وزيرات في الحكومة المصرية منهم سيدة تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، مشيدة بالنجاح الاقتصادي الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات المصرية في توجو في مجالات الإنشاءات والتعليم والزراعة.

واستمعت ياوا تسيجان، خلال زيارتها لمركز خدمات المستثمرين، إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، والطريقة المستخدمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين في ظل وجود 66 جهة حكومية يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن.

واصطحبت الوزيرة، ياوا تسيجان، في زيارة لمركز فكرتك شركتك لدعم رواد الأعمال وأتوبيس فكرتك شركتك، حيث استمعت لشرح من المهندس إسلام محمد، مدير المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال من ورش عمل ومحاضرات،

وأبدت ياوا تسيجان، سعادتها بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين بيئة الاستثمار والتي وصفتها بأنها ملهمة لدول القارة الإفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير المناطق الحرة والاستثمارية .. مدبولى يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتين

السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية.. وتسيجان: مصر نموذج ملهم لدول أفريقيا

السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية.. ويؤكد: نساند جهود التنمية بدعم الخطة الوطنية للتنمية.. تسيجان: مصر أصبحت نموذجًا ملهمًا لدول القارة الأفريقية

ترشيحاتنا

وظائف متاحة بـ مصانع السادس من أكتوبر.. تعرف على الشروط

الدولار يسجل 16.66جنيه .. اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 25-8-2019

حكم تقسيم الأب تركته قبل وفاته وإعطاء أحد أبنائه أكثر من غيره

أحدث سرير نوم في العالم.. تعرف على مواصفاته بالفيديو

ضبط أب تعدى جنسيًا على ابنته بـ الشرقية

مصر تخطف أنظار العالم وتتصدر دورة الألعاب الأفريقية بـ 75 ميدالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل