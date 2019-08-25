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في قمة السبع .. شاهد ميلانيا ترامب بـ3 إطلالات مختلفة .. وزوجة ماكرون بلوك رياضي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:24 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
آية جمعة
تباهت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون باناقتهما في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وارتدت ميلانيا ترامب فستانًا من جوتشي بقيمة 3،800 دولا، وجواهر تزين الخصر مع حذاء فضي، بينما اختارت بريجيت فستانًا مخصصًا من ماركة "لوي فوتون" Louis Vuitton، والذي تقدر قيمته بـ 3000 دولار.

وغيرت ميلانيا ترامب إطلالتها ثلاث مرات في أقل من 24 ساعة، حيث ظهرت ميلانيا، في وقت سابق من اليوم وبعد وصولها إلى فرنسا مع زوجها ترامب، مرتدية فستانًا ماركة "كالفن كلان" باللون الأصفر بقيمة 650 دولارًا وزوج أحذية باللون الوردي من تصميم مصمم الأزياء الفرنسي لوبوتان وتبلغ قيمته 725 دولارًا.

وقبل ظهورها في الفستان الأصفر، كرمت ميلانيا دار الأزياء الفرنسية شانيل بارتداء واحدة من ستراتها الأبيض والأسود وحقيبة يد شانيل الكلاسيكية بتكلفة 5 آلاف دولار.

من ناحية أخرى، أسعدت بريجيت عشاق الموضة عندما وصلت إلى فندق du Palais مرتدية إطلالة رياضية كاملة بتوقيع دار أزياء لوي فويتون الرياضية.
في قمة السبع .. شاهد ميلانيا ترامب بـ3 إطلالات مختلفة .. وزوجة ماكرون بلوك رياضي
في قمة السبع .. شاهد ميلانيا ترامب بـ3 إطلالات مختلفة .. وزوجة ماكرون بلوك رياضي
في قمة السبع .. شاهد ميلانيا ترامب بـ3 إطلالات مختلفة .. وزوجة ماكرون بلوك رياضي
في قمة السبع .. شاهد ميلانيا ترامب بـ3 إطلالات مختلفة .. وزوجة ماكرون بلوك رياضي

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