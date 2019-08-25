برلمانى: السيسي صوت العرب وإفريقيا في قمة السبع الكبرى

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن قمة الدول السبع الكبرى بفرنسا، التى تبحث العديد من القضايا المرتبطة بالسلم والأمن والإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك تبحث الأوضاع السياسية الدولية وتراجع حالة الأمن والاستقرار، وسيكون لمصر دورها الكبير والإيجابى والمهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية من خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة كونه رئيسًا للاتحاد الإفريقي.



وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى سيطرح بكل مصداقية صوت العرب وإفريقيا خاصة أن عنوان هذه القمة "التكافؤ والمساواة".



مؤكدا أن مصر ستضع مجموعة السبع الكبرى حريصة أمام مسئولياتها تجاه معاناة بعض الدول بالمنطقة لمواجهة المشكلات والأزمات الخطيرة التى تواجهها خاصة ظاهرة الارهاب الأسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.



كما أوضح أن الرئيس السيسي سيجرى عددًا من المباحثات الثنائية المرتبطة بتقديم مصر لفرص استثمارية واعدة.

