هاشتاج #كلمتين_لشخص_فى_بالك يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #كلمتين_لشخص_فى_بالك موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وشارك في الهاشتاج الكثير من المغردين لتوجيه جملة لشخص معين.



وجاءت التعليقات كالاتى:

الله يحفظك

أحب فيك الوقت لو غابوو النااس

واحب فيك الناس لو صرت موجود

#كلمتين_لشخص_في_بالك



#كلمتين_لشخص_في_بالك

اقول له:- ماكل طير يتآكل لحمه



#كلمتين_لشخص_في_بالك

اعتن بنفسك جيدًا ..

لا أحد يستحق التفكير به إلا نفسك؛؛



#كلمتين_لشخص_في_بالك

قهوتي أنتي