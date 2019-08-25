هاشتاج #كلمتين_لشخص_فى_بالك يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #كلمتين_لشخص_فى_بالك موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وشارك في الهاشتاج الكثير من المغردين لتوجيه جملة لشخص معين.
وجاءت التعليقات كالاتى:
الله يحفظك
أحب فيك الوقت لو غابوو النااس
واحب فيك الناس لو صرت موجود
#كلمتين_لشخص_في_بالك
#كلمتين_لشخص_في_بالك
اقول له:- ماكل طير يتآكل لحمه
#كلمتين_لشخص_في_بالك
اعتن بنفسك جيدًا ..
لا أحد يستحق التفكير به إلا نفسك؛؛
#كلمتين_لشخص_في_بالك
قهوتي أنتي
وشارك في الهاشتاج الكثير من المغردين لتوجيه جملة لشخص معين.
وجاءت التعليقات كالاتى:
الله يحفظك
أحب فيك الوقت لو غابوو النااس
واحب فيك الناس لو صرت موجود
#كلمتين_لشخص_في_بالك
#كلمتين_لشخص_في_بالك
اقول له:- ماكل طير يتآكل لحمه
#كلمتين_لشخص_في_بالك
اعتن بنفسك جيدًا ..
لا أحد يستحق التفكير به إلا نفسك؛؛
#كلمتين_لشخص_في_بالك
قهوتي أنتي