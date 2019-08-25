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هاشتاج #كلمتين_لشخص_فى_بالك يتصدر تويتر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:47 م
صدى البلد
رنا اشرف
تصدر هاشتاج #كلمتين_لشخص_فى_بالك موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وشارك في الهاشتاج الكثير من المغردين لتوجيه جملة لشخص معين.

وجاءت التعليقات كالاتى:
الله يحفظك
أحب فيك الوقت لو غابوو النااس
واحب فيك الناس لو صرت موجود
#كلمتين_لشخص_في_بالك

#كلمتين_لشخص_في_بالك
اقول له:- ماكل طير يتآكل لحمه

#كلمتين_لشخص_في_بالك
اعتن بنفسك جيدًا ..
لا أحد يستحق التفكير به إلا نفسك؛؛

#كلمتين_لشخص_في_بالك
قهوتي أنتي

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