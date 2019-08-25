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رياضة

الداخلية تضم عندليب الألومنيوم وإنبي السابق في دورى القسم الثاني

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:14 م
نادي الداخلية
نادي الداخلية
رباب الهواري
أنهى مجلس إدارة نادي الداخلية إجراءات ضم أحمد عبد الفتاح "العندليب" مهاجم الألومنيوم وإنبي السابق، لينتقل اللاعب رسميًا لصفوف فريق الداخلية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وضم إنبي "العندليب" من فريق الألومنيوم، مقابل مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي، لتدعيم خط هجوم الفريق البترولي، لكنه لم يشارك بصفة أساسية طوال الموسم وابعدته الإصابة فترات طويلة، لينتقل الى فريق الداخلية في الموسم الجديد.

وهبط الداخلية الموسم الماضي بعدما احتل المركز الأخير برصيد 27 نقطة، بعد فترة من المواسم الجيدة قضاها الفريق بالدوري، إلا أنه وبعد رحيل العديد من نجومه هبط الفريق للقسم الثاني.

كان مسئولو الداخلية تعاقدوا مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم أحمد سعد حارس مرمى إف سي مصر السابق ووائل فراج مهاجم طلائع الجيش وبتروجت الأسبق وإسلام صيام مدافع أسوان ومصطفى ابراهيم لاعب شبان قنا.

وحضر التوقيع عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية، وضياء عبد الصمد المدير الفني للفريق.

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