مصر للطيران تواصل جهودها بالمطارات السعودية لعودة الحجاج.. صور

تستمر جهود الشركة الوطنية مصر للطيران بمطارات المملكة العربية السعودية، لعودة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة على متن رحلات الشركة عبر مطاري جدة والمدينة بعد أداء موسم الحج لهذا العام.



وتسير مصر للطيران، غدًا الاثنين، ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل ٣٧٠٠ حاجًا، بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ١٧٠٠ حاجًا، و ٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ٢٠٠٠ حاجا من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



ويتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

