الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد

تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي وسيتم توزيع 10 عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم بمحافظات : الإسماعيلية , والوادي الجديد , وبورسعيد , بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي : الإسماعيلية , والوادي الجديد, و (2) طن لمحافظة بورسعيد.



وقالت وزارة الأوقاف في بيان إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد).



وأوضحت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام ١٤٤٠ هـ قد حقق إنجازا غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالي مبيعات الصكوك مائة مليون جنيه وما زالت بعض المبالغ قيد التسميع بالحساب المجمع بالبنك المركزي.