ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي وسيتم توزيع 10 عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم بمحافظات : الإسماعيلية , والوادي الجديد , وبورسعيد , بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي : الإسماعيلية , والوادي الجديد, و (2) طن لمحافظة بورسعيد.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد).

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام ١٤٤٠ هـ قد حقق إنجازا غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالي مبيعات الصكوك مائة مليون جنيه وما زالت بعض المبالغ قيد التسميع بالحساب المجمع بالبنك المركزي.
الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد
الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد
الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد
الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد
الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد
الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. الأوقاف: المنيا حققت 500 صك في لحوم الأضاحي

الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تتجاوز 44 مليون جنيه

الأوقاف: صكوك الأضاحي بلغت 76 مليون جنيه

الأوقاف: 96 مليون جنيه حصيلة عائدات صكوك الأضاحى حتى الآن

الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي جمع أكثر من مائة مليون جنيه

الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي على الفقراء بالمحافظات.. السبت

ترشيحاتنا

آخرهم عنتيل قرية حجازى.. أشهر 10 عناتيل في مصر بينهم 4 من الغربية.. وعام 2014 الأكثر فى الفضائح

قبل موقعة الكأس .. مصر المقاصة يقترب من ضم حاوى الزمالك

أحدث سرير نوم في العالم.. تعرف على مواصفاته بالفيديو

جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد

كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور

بعد إقراره من الرئيس.. هل يجوز الجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل