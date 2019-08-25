بشتغل بنفسى على الشكاوى.. رئيس حماية المستهلك يكشف تفاصيل مبادرة جديدة.. فيديو

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين انطلقت اليوم، الأحد، منذ الساعة 9 صباحا.



وأكد راضى عبد المعطى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الهدف الأساسى من إطلاق مبادرة حقك هو حصد الشكاوى الموجودة قيد التحقيق كما ونوعا وجغرافيا، وتصنيف الشركات المشكو بحقها وتقسيمها على جميع العاملين، مضيفا: "بنشتعل كلنا بما فيهم أنا" بعدد لا يقل عن 100 شكوى للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.



وأوضح أن الجهاز أطلق مبادرات متواصلة حتى الوقت الحالى ومنها أسبوع فى حب الوطن، واليوم المفتوح الشهرى لحل مشاكل المواطنين بالمحافظات، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل مشاكل المواطنين لوجود آليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين.



يذكر أن الرئيس السيسى صدق على قانون حماية المستهلك الجديد والذى صدر شهر سبتمبر من العام الماضى، ووضع ضوابط تصب فى مصلحة المواطن من شأنها إعطاء صلاحيات لرجال الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة التى تواجه أى ممارسات سلبية تضر بالمواطن.