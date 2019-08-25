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رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. المقاصة يجدد عقد أحمد عادل عبدالمنعم لموسمين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:39 م
المقاصة يجدد عقد
المقاصة يجدد عقد أحمد عادل عبدالمنعم
عمرو الحلواني
جدد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عقد أحمد عادل عبد المنعم، الحارس الأساسي لفريق الكرة بالنادي لمدة موسمين مقبلين، في ظل تألقه الفريق وظهوره بشكل مميز منذ انضمامه لصفوف الفريق قدما من النادي الاهلي في يناير من العام الماضي.

واجتمع اللواء محمد عبد السلام، مع الحارس ظهر اليوم الأحد بمكتبه بمقر الشركة، وجرى الاتفاق على بنود التجديد وقام الحارس بالتوقيع على عقود التجديد لمدة موسمين مع فريق المقاصة.

واشاد اللواء عبدالسلام باداء احمد عادل والتزامه واصراره علي تقديم مستويات افضل للانضمام للمنتخب الوطني.

من جانبه أكد أحمد عادل عبد المنعم ، سعادته بالاستمرار مع فريق مصر للمقاصة وتمسك ادارة النادي بتجديد عقده، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بشكل سريع على جميع التفاصيل المتعلقة بالتجديد، ولم تكن هناك اى أزمة على الإطلاق.

وأضاف حارس المقاصة، بأن إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تتعامل مع اللاعبين بشكل احترافي وتوفر كافة الطلبات للفريق وأن الأجواء مثالية للغاية، وهو ما جعله يشعر بالراحة مع النادي ويوافق على تجديد عقده بدون شروط.

ويستعد الآن المقاصة لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل بملعب برج العرب في إطار لقاءات دور الثمانية من منافسات كأس مصر.

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