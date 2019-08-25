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خلال زيارتها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.. رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية: مصر حققت نجاح اقتصادى كبير بقيادة الرئيس السيسى تجربتها فى الاستثمار ملهمة لدول أفريقيا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية:
مصر حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا بقيادة الرئيس السيسى
تجربة مصر فى الاستثمار ملهمة لدول إفريقيا
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تدعو ياوا تسيجان للمشاركة فى مؤتمر "افريقيا 2019" 
التنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم مشروعات البنية الأساسية فى إفريقيا


دعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان التوجولى "للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمة الوزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية ، كما يتضمن جلسات عن تمكين المرأة في إفريقيا ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان التوجولى"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي.

ومن جانبها قالت وزيرة الاستثمار التعاون الدولى ، إن مصر تسعى لاستغلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لدعم بيئة الاستثمار في كافة دول القارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقبل الخبرات المصرية في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت رئيس الجمعية الوطنية التوجولية، حرص توجو على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وزيادة التجارة البينية، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، بما يساهم في زيادة مستوى الاقتصاد في البلدين.

وأعربت عن سعادتها لوجود نحو 8 وزيرات في الحكومة المصرية منهم سيدة تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، مشيدة بالنجاح الاقتصادي الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات المصرية في توجو في مجالات الإنشاءات والتعليم والزراعة.

واستمعت ياوا تسيجان، خلال زيارتها لمركز خدمات المستثمرين،إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، والطريقة المستخدمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين في ظل وجود 66 جهة حكومية يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن.

واصطحبت الوزيرة، ياوا تسيجان، في زيارة لمركز فكرتك شركتك لدعم رواد الأعمال وأتوبيس فكرتك شركتك، حيث استمعت لشرح من المهندس إسلام محمد، مدير المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال من ورش عمل ومحاضرات.

وأبدت ياوا تسيجان، سعادتها بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين بيئة الاستثمار والتي وصفتها بأنها ملهمة لدول القارة الإفريقية.

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