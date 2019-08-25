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تعليم

3000 مستفيد من القافلة الطبية المجانية بمركز أطسا فى الفيوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:46 م
القافلة الطبية المجانية
القافلة الطبية المجانية
الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية) قافلة طبية مجانية بالتعاون مع كلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، والدكتور حمدى عبده مدير عام إدارة إطسا ، وعصام نعيمي وكيل الإدارة ، و هشام أبوعوف و على طه إدارة المشاركة المجتمعية.

تم تنظيم القافلة بمقر مدرسة جاك جباي للتعليم الأساسي بادارة إطسا التعليمية وتم الكشف والعلاج ، ضمن برنامج خدمة المجتمع لقرية جاك جباي بمركز إطسا بالتعاون مع ادارة اطسا التعليمية.

أشار وكيل تعليم الفيوم أن فعاليات وأنشطة القافلة الطبية شملت تخصصات طبية مختلفة وتحاليل طبية وعيادة أسنان ، وصيدلية يتم بها تقديم العلاج بالمجان .

كما شملت القافلة الطبية حملات توعية صحية بالمنازل، وقد امتدت أعمال القافلة لمدة ٦ أيام خلال الفترة من ٢١اغسطس حتى الاثنين ٢٦ اغسطس ٢٠١٩م .

وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من القافلة ٣٠٠٠ مواطن بمختلف الأعمار حتى الآن .

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