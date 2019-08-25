شكرا.. أول تعليق من أحمد عادل عقب تجديد عقده مع مصر المقاصة

أعرب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر المقاصة، عن سعادته بـ تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين مقبلين.



وكتب أحمد عادل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله تم تمديد عقدي مع بيتي الثاني مصر المقاصة شكرًا سيادت اللواء محمد عبد السلام علي الدعم الدائم للفريق".



واجتمع اللواء محمد عبد السلام، مع الحارس ظهر اليوم الأحد بمكتبه بمقر الشركة، وتم الاتفاق على بنود التجديد وقام الحارس بالتوقيع على عقود التجديد لمدة موسمين مع فريق المقاصة.



وأشاد اللواء عبدالسلام بأداء احمد عادل والتزامه وإصراره على تقديم مستويات أفضل للانضمام للمنتخب الوطني.



ويستعد الآن المقاصة لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الثمانية من منافسات كأس مصر.







