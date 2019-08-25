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مصر تدين حادث كركوك الإرهابي وتؤكد وقوفها مع العراق

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:45 م
مصر تدين الحادث الإرهابي
مصر تدين الحادث الإرهابي في كركوك
أ ش أ
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد ملاعب كرة القدم في قضاء «داقوق» بمحافظة كركوك العراقية، مما أسفر عن سقوط ستة قتلى وتسعة مصابين.

وقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، التعازي لأُسر الضحايا «الأبرياء»، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الأليم.

وأكدت مصر وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب العراق «الشقيق» في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف والعنف.

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