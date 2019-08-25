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فن

على ربيع ينشر فيديو من فكرة بمليون جنيه ..شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:52 م
على ربيع
على ربيع
رنا اشرف
نشر الفنان على ربيع نجم "مسرح مصر" عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فيديو جديدًا من مسلسل "فكرة بمليون جنيه".

وعلق الفنان على ربيع على الفيديو "انا مش عبده الدشناوي احلى سمسمية احلى اسماعيلية من مسلسل فكرة بمليون جنيه".

متابعو الفنان على ربيع تفاعلوا معه وجاءت أبرز تعليقاتهم :

من احلى المشاهد اللي صورتها بجدد

إى الجمال ده

مشهد جميل 

اجدع ممثل فيكي يا مصر

احلى مقطع في الحلقه واحلى مسلسل

ويشارك على ربيع مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير، حيث يقدمون العديد من المسرحيات الجديدة.


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