حصاد الخدمات الطبية بالمشاعر المقدسة.. الصحة السعودية: 40عملية قلب مفتوح و14 حالة ولادة

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن الخدمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها، ومراكزها الصحية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.



وأوضحت (الصحة)، أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات، والمراكز الصحية منذ غرة شهر ذي القعدة، وحتى نهاية اليوم العشرين من شهر ذي الحجة بلغ 649690 حاجًا.



وأضافت أنه تم إجراء 40 عملية قلب مفتوح، و1140 قسطرة قلبية، و3328 جلسة غسيل كلوي، و151 عملية مناظير، بينما تم دخول 6034 حاجًا إلى المستشفيات، وتسجيل 14 حالة ولادة، وقُدمت الخدمات كافة بالمجان.



يذكر أن (الصحة) كانت قد استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1440هـ؛ حيث أصدرت الاشتراطات، والتوصيات الصحية للحج، ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.



يُشار إلى أنه كان قد استفاد أكثر من مليون وستمائة وتسعين ألف حاج من الخدمات الوقائية، والإسعافية بالمنافذ الصحية التي جهَّزتها الوزارة لموسم حج هذا العام. وشاركت (الصحة)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مبادرة (طريق مكة) التي نُفِّذت من خلالها الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.



وأحدثت المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية، والإنفلونزا للحجاج القادمين عبر هذه المبادرة نسبة ١٠٠٪ لأول مرة.



وقالت (الصحة) إن عدد منسوبيها الذين شاركوا في خدمة الحجاج هذا العام بلغ نحو ٣٠ ألف فرد، كما جهَّزت الوزارة ٢٥ مستشفى بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة بسعة سريرية بلغت خمسة آلاف سرير.



وأضافت أنها أعدت 142 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن أكثر من 140 عيادة متنقلة، تم نشرها في أماكن تجمع الحجاج، خصوصًا في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والنقاط الطبية في قطار المشاعر.



جدير بالذكر أن (الصحة) كانت قد أطلقت هذا العام لأول مرة في موسم الحج تقنية (الروبوت) للاستشارات الطبية.



وأتاحت هذه التقنية للمستشفيات بمشعر منى، الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بُعد. كما وفَّرت الوزارة أجهزة الترجمة الآلية إلى 12 لغة بالمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى الترجمة المباشرة بوساطة مركز خدمة (٩٣٧).



كما طبقت (الصحة) نظام الملف الطبي الإلكتروني في ٥٥ مركزًا للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى جميع مستشفيات المشاعر المقدسة.