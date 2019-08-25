بعد رحيله عن الأهلي.. لاسارتي يقترب من تدريب هذا الفريق

اقترب مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لأهلي، من تولي قيادة فريق إسبانيولا التشيلي، خلال الفترة المقبلة.



وكان الأهلي أعلن إقالة لاسارتي الأسبوع الماضي، بعد الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر، وعين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.



وذكرت صحيفة "El Periodista" التشيلية، أن لاسارتي على رأس قائمة المرشحين لقيادة إسبانيولا خلفا لـ فرناندو دياز، الذي فشل في تحقيق أي فوز مع الفريق خلال آخر 11 مباراة.



ويحتل فريق إسبانيولا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التشيلي برصيد 26 نقطة، من أصل 19 خاضها هذا الموسم، فاز في 8 مباريات، وتعادل في أثنين، وخسر في 9 لقاءات.