بدون مسكنات.. تخلصي من ألم الأسنان بعلاجات منزلية غير متوقعة

ألم الاسنان واحد من أكثر الآلام المزعجة التي لا تطاق ،كما أنها تجعل من الصعب عليك تناول الطعام وقد تؤدي أحيانًا إلى تضخم وجهك ويمكنك التخلص من الالم ببعض العلاجات المنزلية البسيطة وسهلة التحضير قبل الذهاب إلى طبيب الأسنان ، فيما يلي بعض من العلاجات المنزلية الأكثر فعالية وسريعة لعلاج آلام الأسنان وفقا لموقع "inminutes.com"





1- زيت القرنفل





يستخدم القرنفل منذ العصور القديمة للتخفيف من آلام الأسنان وعلاج الالتهابات ويرجع ذلك إلى مكون المحتوى يسمى الأوجينول في القرنفل الذي يحتوي على خصائص مطهرة تساعد في محاربة التجويف والبكتيريا التي تسبب التهابات الأسنان وآلامها ، أفضل طريقة لتخفيف وجع الأسنان الخاص بك عن طريق القرنفل هو وضع مسحوق القرنفل مباشرة على السنه المؤلم أو الغرغرة لمدة 10 دقائق مع زيت القرنفل.





2- عصير القمح





يعد عصير القمح علاجًا فعالًا آخر لعلاج آلام الأسنان يحتوى القمح على بعض المركبات المسكنة والمضادة المضادة للألتهابات التي توقف نمو البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب العدوى ووجع الأسنان في اللثة ويمكن الغرغرة أو لمضغ بعض الأوراق من أجل دقيقة أو نحو ذلك لتخفيف الألم.





3 -الكركم





يحتوي الكركم على عنصر نشط يسمى الكركمين الذي يحتوي على خصائص مطهرة ومضادات حيوية تقاوم النمو البكتيري الذي يمكن أن يؤدي إلى العدوى في وقت لاحق ، إلى جانب أن الكركم يستخدم أيضًا لعدة قرون كمسكن للألم ، يمكنك استخدام بعض قوة الكركم مع بعض العسل لعمل لصق يمكنك وضعه على أسنانك المؤلمة لتخفيف أو خلط بعض مسحوق الكركم في بعض الماء والغرغرة.





4- الثوم





يعد الثوم واحدًا من أفضل العلاجات المنزلية وأكثرها فعالية لوجع الأسنان، حيث إنه يعتبر أحد أقوى المضادات الحيوية الطبيعية التي تبطئ وتوقف النشاط البكتيري الضار، عندما يتم سحق الثوم فإنه يطلق الأليسين الذي له تأثير مضاد حيوي في الثوم، لكنه يتأكسد بسرعة بعد سحقه، وبالتالي يجب عليك وضع الثوم المكسر على الفور على الأسنان المصابة لتخفيف الألم الفوري.





5- أوراق الجوافة





تحتوي أوراق الجوافة على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومخففة للألم تجعلها علاجًا منزليًا رائعًا لوجع الأسنان ، ويمكنك إما مضغ الأوراق مباشرة لمدة دقيقة أو إعداد الشاي معها ، وتحليتها بالعسل والشراب ثلاث مرات يوميًا ، بالإضافة إلى تخفيف آلام الأسنان يمكن لأوراق الجوافة أيضًا علاج نزيف اللثة ومنع التنفس الصباحي السيئ ومنع تجويف الأسنان.





6- ماء دافئ مع ملح





يمكن استخدام الماء الدافئ مع الملح لتقليل نمو البكتيريا بشكل فعال في أي مكان حتى في جسم الإنسان ، وخلط ثلاث ملاعق كبيرة من الملح في كوب واحد من الماء الدافئ واستخدامه طوال اليوم كلما أمكن ذلك مثل غسل الفم.





7- مضغ البصل الخام



