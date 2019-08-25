المعايير الخاصة باختيار المريض الأنسب لجراحات تصحيح الإبصار.. وأهم الإرشادات بعدها

قال الدكتور ايهاب محرم استشاري طب وجراحة العيون وتصحيح الإبصار، إن جفاف العين من أكثر المشاكل التي تواجه المريض بعد جراحات تصحيح الإبصار، موضحًا أن الطبقة الدمعية مكونة من 3 طبقات (مائية، مخاطية، ودهنية)، ولا بد من معرفة مصدر الجفاف، حيث يعتبر جفاف الطبقة المائية الأسهل ويتم تعويضه بالقطرات للترطيب أو الدموع الصناعية.



وأكد في تصريحات صحفية، ضرورة تقييم الطبيب لدرجة جفاف العين قبل إجراء تصحيح الإبصار، لأن الطبقة الدمعية هي أول جزء يقابل الضوء، وإذا كانت ضعيفة فإن ذلك يؤثر على جودة الرؤية وتفاصيلها، لافتا إلى أن استخدام تقنية spk يقلل احتمالية الإصابة بالجفاف لكن لا يمنعها.



وأشار إلى أن ضرورة استخدام القطرات بعد تصحيح الإبصار لعلاج جفاف العين، موضحا ان القطرات أحادية الجرعة الـ SDU، التي وفرتها أحدي الشركات شركة تصنع القطرات بتلك التقنية في مصر والشرق الأوسط، تحقق للمريض العديد من المزايا، منها تقليل احتمالية تعرض العين للبكتيريا والتلوث، لأنه تم استخدامها لمرة واحدة فقط ثم التخلص من العبوة، عكس القطرات العادية التي تصل صلاحيتها إلى 28 يوما بعد فتحها.



وأضاف: القطرات أحادية الجرعة خالية من المواد الحافظة التي تسبب خلل في الخلايا الأمامية للقرنية ومع تكرار تعرض العين للقطرات العادية يزيد الجفاف.



وشدد على أنه يوجد عدد من المعايير الخاصة باختيار المريض الأنسب لإجراء جراحات تصحيح الإبصار، منها أن يكون في الفئة العمرية فوق 18 سنة بما يضمن استقرار النظر، وألا يكون مصاب بأي أمراض للعين، وألا يكون قد سبق له ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة، وألا يكون مصاب بجفاف مزمن أو التهابات متكررة في العين.



وأردف: يجب إجراء عدد من الفحوصات المبدئية قبل تصحيح الإبصار، منها قياس سمك القرنية، وحجم حدقة العين.

وأكد أن كل الأبحاث العلمية أظهرت أنه يمكن تحقيق نتائج جيدة لـ"الليزك" في حالات قصر النظر بشرط ألا يتخطى الضعف 8 درجات فقط، حتى إذا كان سمك القرنية مناسب، وفي حالات طول النظر يجب ألا تتجاوز(+ 4 درجات )، بما يضمن رضاء المريض عن النتيجة.



وحذر مرضى قصر النظر من ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة قبل إجراء جراحات تصحيح الإبصار، لأنها تزيد الجفاف، خصوصا مع استخدام الاجهزة الالكترونية.



وقال إن السيدات من (30-40) المصابات بالأمراض المناعية مثل الروماتويد والذئبة الحمراء يتم استبعادهم من جراحات تصحيح الإبصار، لأن لديهن جفاف مزمن، وتتسبب هذه الجراحات في تزايده.



وقال إن عملية الليزك السطحي تعالج قصر أو طول النظر لحالات رقة القرنية (التي لا تتجاوز 500 ميكرو) التي لا يمكن إجراء الليزك التقليدي من خلال إزالة طبقة رقيقة من الطبقة العصبية معها، لكن يجب أن يكون الشخص بضعف نظر لا يزيد عن 3 درجات وأن يكون نسبة "الاستجماتزم" بسيطة.