محمد لطفي يصارع ابنه في مباراة ملاكمة.. فيديو

شارك الفنان محمد لطفي جمهوره من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وهو يلعب أمام ابنه ابراهيم مباراة مصارعة.



وعلق لطفي علي الصورة : انتظروا الملاكم الصغير ابراهيم محمد لطفي تصوير صديقي حمادة هلال.



يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر.



فيلم «حملة فرعون» مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد، ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.