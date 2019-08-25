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ندوة تثقيفية بالمنوفية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "الست المصرية .. صحة أهل مصر"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:52 م
ندوة تثقيفية بالمنوفية
ندوة تثقيفية بالمنوفية للتعريف بالمبادرة الرئاسية
مروة فاضل
شهد اليوم اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية الندوة التثقيفية للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ( الست المصرية ... صحة أهل مصر ) بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم والتي ستنطلق فعاليتها بالمحافظة في أول أكتوبر القادم ولمدة شهرين ، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية و أحمد فوزي مدير عام مديرية الثقافة والدكتورة هالة علام مدير إدارة التربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية .

وأكد مدير عام ثقافة المنوفية إلي أنه سيتم تنظيم 24 محاضرة تثقيفية للتعريف بالمبادرة وشرح أهدافها الذي يضمن نجاحها في كافة مراكز المدن والقرى في الفترة من 25 وحتي 29 من أغسطس الجاري بمشاركة مديريات الثقافة والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وإدارة المرأة بالديوان العام .

وأضافت وكيل مديرية الشؤون الصحية بأنه من المقرر إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية ( الست المصرية ... صحة أهل مصر ) بالمحافظة في الفترة من 1 اكتوبر وحتى 30 نوفمبر.

وأشارن: إلى أن المبادرة تستهدف فحص مليون و326 ألف سيدة فوق سن ال 18 سنة من خلال الفحص في 243 وحدة صحية موزعة على مستوى المحافظة بما يتيح وصول المواطنين بسهولة ويسر تحت إشراف 249 فرقة للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج بمراكز علاج الأورام والكشف عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والإهتمام بالصحة الإنجابية .

من جانبه أشار اللواء علاء يوسف علي أن تنظيم تلك الندوة يأتى إيمانًا بأهمية ودور المرأة فى المجتمع وتأييدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مؤكدأ علي توفير كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل العقبات التي تواجهها .

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