محافظ بني سويف يكافئ المتميزين ويحيل المتغيبين للتحقيق بمستشفى إهناسيا المركزي

قرر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف صرف مكافأة شهر لطاقم التمريض بمستشفى اهناسيا المركزي ، لانضباطهم في عملهم وأدائهم المتميز في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، حيث أثنى المحافظ على تواجد طاقم التمريض بالأعداد المطلوبة في كل قسم طبي بالمستشفى، مشددا على أهمية الانضباط في أداء القطاعات الخدمية، خاصة في خدمة حيوية مثل الخدمات الطبية والعلاجية .



وعلى الجانب الآخر أمر محافظ بني سويف بإحالة الأطباء والتمريض المتغيبين عن العمل للتحقيق، والذين قد يؤثر غيابهم على أداء مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين،مشددا على أنه لا تهاون في أي قصور يعرقل جهود الدولة الهادفة لتحسين مستوى الخدمة الصحية، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة أو التطوير الشامل وتوفير أحدث الأجهزة الطبية المتاحة ، قائلا ( لازم الكل يراعي ضميره وواجباته المهنية ، فمهنة الطب هي من أشرف المهن ويغلب عليها الجانب الإنساني والأخلاقي.... )



وتفقد محافظ بني سويف الأقسام الطبية بالمستشفى، والتي بدأها بالطوارئ، وتابع جانبًا من تقديم الخدمة الطبية لبعض المرضى ، متفقدًا مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بأقسام العناية المركزة ، والعمليات ، والحضانات ،والأسنان،والعيادات الخارجية ، موجها مسؤولي مديرية الصحة بالمتابعة اليومية الميدانية لمستوى الخدمة مع تقديم تقارير يومية عن الوضع أولا بأول لتلافي أي تقصير في أداء الخدمة



وأبدى محافظ بني سويف استياءه من تراكم بعض القمامة بفناء المستشفى ، مشددا على النظافة العامة طوال اليوم ، حيث كلف لجان المتابعة بديوان عام المحافظة بإعداد تقرير مصور عن مستوى النظافة بالمستشفيات المركزية ، مؤكدا على أن لن يتردد في مجازاة المقصرين في هذا الجانب،حرصا على صحة وسلامة المرضى المترددين على المستشفيات وحفاظا على المظهر العام بصريا وبيئيا .



كما تفقد المحافظ موقع أعمال مشروع تطوير مستشفى اهناسيا المركزي ، والذي تنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث ناقش المحافظ خطوات سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتي تشمل عملية إحلال وتجديد بتكلفة 74 مليون جنيه وفق البرنامج الزمني المعد لذلك لدخولها الخدمة ودعم منظومة الصحة بإهناسيا



وحرص محافظ بني سويف على تفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ، ودراسة إمكانية تشغيل المبنى لتقديم الخدمة الصحية ، مشيرا إلى أن تشغيل المبنى في الوقت الحالي يمثل انفراجة في مجال الخدمة الطبية بمركز اهناسيا ، حيث يوجد ضغط كبير على أماكن العيادات المؤقتة لحين انتهاء مشروع تطوير المستشفى بالكامل