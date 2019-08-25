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برلمان

وكيل صحة البرلمان تطالب بتنقية اللجان العلمية من العناصر الإخوانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:57 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
فريدة محمد
طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين للجماعة الإرهابية.

وأشارت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.

وأكدت أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.

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