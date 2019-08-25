وزارة الرياضة تدعم اتحادي التايكوندو والبريدج بـ 737 ألف جنيه

وافق وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحاد المصري للتايكوندو بمبلغ 400 ألف جنيه للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 11 أغسطس 2019، في طشقند بأوزبكستان.





كما وافق الوزير على دعم الاتحاد المصري للبريدج بمبلغ 337 ألف جنيه وذلك لمشاركة الاتحاد في بطولة العالم للفرق (رجال – سيدات – رواد – مختلط) والتي ستقام في مدينة ووهان بالصين خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2019.



