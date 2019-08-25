صابر الرباعي يطلق عنوانا على مهرجان قرطاج 2019

نشر الفنان صابر الرباعي تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب صابر الرباعى في تغريدته: "نجاح تونسي بأيادٍ تونسية.. هذا هو العنوان لحفل مهرجان قرطاج 2019 شكرًا من القلب لكل الكفاءات التونسية التي ساعدتني على إنجاز هذا الحفل الذي يضاف إلى مسيرتي الفنية".



وأضاف صابر قائلا: "وشكرا الى الجمهور الذي صبر وتكبد مشاق التنقل والظروف الطبيعية والحمد لله مرت بسلام".



وتفاعل عدد كبير من متابعى صابر الرباعى عبر تويتر مع تغريدته قائلين:



تستحق كل هذا النجاح

من احلى حفلاتك على الإطلاق يا صابر

بالتوفيق والنجاح يا أمير ونستناك في السعودية

حفل رائع ومتميز ولأول مرة في تاريخ قرطاج

نجاح تونسي بأيادي تونسية هذا هو العنوان لحفل مهرجان قرطاج 2019 شكرا من القلب لكل الكفاءات التونسية التي ساعدتني على إنجاز هذا الحفل الذي يضاف الى مسيرتي الفنية و شكرا الى الجمهور الذي صبر و تكبد مشاق التنقل و الظروف الطبيعية و الحمد لله مرت بسلام. pic.twitter.com/A81CeARmWD — صابر الرباعي (@rebaisaber) August 25, 2019