مصرع طفل وإصابة شقيقه بالدقهلية فى حادث تصادم

لقى طفل مصرعه وأصيب شقيقه بإصابات خطيرة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بموتوسيكل كانا يستقلانه بإحدى قرى الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر بوصول أحمد محمد ابراهيم 10 أعوام وإصابة شقيقه عمر بكسور وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر.



وأكد شهود العيان أن الطفلين كانا يستقلان موتوسيكل يقوده المصاب وحدث تصادم مع تروسيكل أدى لانقلابه بالترعة ومصرع الطفل وإصابة شقيقه وحرر محضر بالواقعة.