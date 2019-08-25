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جامعة حلوان تنظم الملتقى القمى الأول للتبادل الطلابي للجامعات المصرية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:37 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان الملتقى القمي الأول للتبادل الطلابي للجامعات المصرية بعنوان (الأنشطة الطلابية والتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠)، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إن الجامعة استضافت خلال الملتقى طلاب من جامعات (سوهاج . الزقازيق . طنطا . المنوفية . مدينة السادات . بنها . كفر الشيخ . اسيوط . قناه السويس . جنوب الوادي)، وذلك فى ظل احتفالات محافظة مرسى مطروح بعيدها القومي، وأضاف سيادته أن هذا الملتقى قد هدف إلى زيادة أواصر التعاون والصداقة بين شباب الجامعات المصرية وفقًا لخطط الأنشطة الطلابية الصيفية بجامعة حلوان.

احتوى الملتقى على مسابقات فنية وألعاب شاطئية ودورات تنمية بشرية، وورش عمل وزيارات ميدانية للمناطق السياحية والشواطئ وجولات حرة وندوات للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

هذا وقد أقيم الملتقى بالمعسكر الطلابي الدائم بمرسى مطروح.

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