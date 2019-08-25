بعد محمد صلاح وبول بوجبا.. راشفورد أخر ضحايا العنصرية في إنجلترا

تعرض ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد لانتهاكات عنصرية عبر موقع التوتصل الإجتماع تويتر، بعد إهداره لركلة جزاء في مبارة فريقه أمام كريستال بالاس،أمس، السبت، والتي انتهت بهزيمة اليونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وكان الفرنسي بول بوجبا تعرض لنفس الأمر بعدما أهدر ركلة جزاء لمانشستر يونايتد أمام وولفرهامبيتون الأسبوع الماضي.



وقال سولشاير المدير الفني لليونايتد في تصريحات صحفية بعد المباراة رد على التعليقات العنصرية تجاه راشفورد:" يجب أن تتوقف الجماهير عن تلك التعليقات العنصرية، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عما حدث".



وتعرض العديد من نجوم الدوري الإنجليزي لانتهاكات عنصرية في الفترة الأخيرة، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.