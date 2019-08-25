هبة مجدى: الورق جذبني لقبول مسلسل ولد الغلابة.. صور

قالت الفنانة هبة مجدي إنه عندما عرض عليها مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا الذي عرض رمضان الماضي وافقت على الفور.



وأكدت خلال ندوتها في "صدى البلد"، أن ما جذبها للعمل أن الورق والسيناريو كان أكثر من رائع بالإضافة الى أن التعامل مع أحمد السقا أكثر من رائع فسعدت بالتعامل معه، بجانب وجود المخرج محمد سامي الذي يركز على الفنان ويخرج كل الجديد في موهبته.



ويتناول المسلسل أحداثا من واقع الحياة والناس تقدم بشكل درامى جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، وهو ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ انطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، الذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.



"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.