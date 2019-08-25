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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ تامر حسني قبل حفل الساحل الشمالي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:47 م
تامر حسني
تامر حسني
قسم الفن
فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره بنشر فيديو على حسابه الشخصي بـ "إنستجرام" وهو في البروفات الأخيرة لتحضيرات الحفل المقبل في الساحل الشمالي، المقرر إحياؤه 30 اغسطس الجاري، حيث ظهر وهو يغني أغنية "بعيد عن عيني" وعلق على الفيديو قائلا "في حاجات عيشتها وياه ومتنفعش إلا معاه".

وروّج الفنان تامر حسني لحفله الذي يقيمه في الساحل الشمالي في فندق الماسة ميوزيك إرينا، يوم 30 أغسطس الجاري، وعلق قائلا: "مستنيكم إن شاء الله يوم الجمعة 30 أغسطس في حفل احتفالي بمناسبة مرور 15 سنة على أول ألبوم كامل لي بمفردي حتى اليوم عيش بشوقك".

وتابع: "هيشاركنى في الاحتفالية فريق الجيبسي كينجز بعد الانتهاء من فقراتهم الكاملة وسنغنى ونعزف سويًا في بعض أغانينا".

وتأتى الحفلة في إطار عالمي، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل سيحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل ومونبيليه في جنوب فرنسا وعازفون لأغاني الفلامينكو بلهجة إسبانية وفرنسية.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
شاهد.. أحدث ظهور لـ تامر حسني قبل حفل الساحل الشمالي
شاهد.. أحدث ظهور لـ تامر حسني قبل حفل الساحل الشمالي

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