ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميتشو يبدأ الاستعداد لـ مباراة جينيراسيون فوت السنغالي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:41 م
ميتشو
ميتشو
ملك موسى
ينتظر الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو " المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وصول التقرير الخاص بفريق جينيراسيون فوت السنغالي، الذي سيواجهه الفريق الأبيض، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان ميتشو طلب من شركة تحليل الأداء، المتعاقد معها الزمالك، خلال الأيام الماضية، بدء تجهيز تقرير عن الفريقين الذين شاركوا بدور الـ 64، وهما الفريق السنغالي وليبريك أويلرز الليبيري، قبل أن يتحدد خصم الزمالك في مواجهته الإفريقية المقبلة.

يشار إلى أن بطل السنغال نجح في الإطاحة ببطل ليبيريا بعد الفوز عليه أمس السبت، بثلاثية نظيفة، وتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الصربي في الاستعداد مبكرًا لخصمه السنغالي، عن طريق دراسة الأخير بشكل جيد، وذلك عقب الانتهاء من خوض مباراة مصر المقاصة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

و تقام مواجهة الزمالك مع الفريق الفيومي، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مدربين على رادار الزمالك.. والصربي ميلوتين سريدوفيتش الأقرب

مدرب الزمالك.. ميتشو يصل القاهرة خلال ساعات

فيديوجراف| ميتشو مدرب الزمالك الجديد

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

اخبار نادي الزمالك عن يوم 18-8-2019.. خالد الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع ميتشو.. وطارق يحيى: لن أستمر

أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد على المنافسين.. فيديو

ترشيحاتنا

هيدخلك السجن.. رسالة مضللة على فيسبوك ينبغي عليك تجاهلها فور رؤيتها

النجوم يهاجمون ريهام سعيد بعد أزمة السمنة والمدافعون يغيبون.. زينة: فاضل إيه تاني عشان تمشي.. وتامر حبيب: طيب التخين ممكن يخس إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه

فيديوجراف| شاهد مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً.. القناة البديلة لـ بي اوت كيو

تطورات جديدة فى قضية طفلة العياط .. الأمن يعثر على شريحة تليفون مع المتهمة داخل الحجز.. والنيابة تأمر بتفريغ المكالمات.. والفتاة اختلقت قصة لإخفاء علاقتها بصديقها

هربت مرتين.. الأمومة والطفولة تكشف تفاصيل إجبار طفلة دار السلام على الزواج.. فيديو

وظائف متاحة بـ مصانع السادس من أكتوبر.. تعرف على الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل