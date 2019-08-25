ميتشو يبدأ الاستعداد لـ مباراة جينيراسيون فوت السنغالي

ينتظر الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو " المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وصول التقرير الخاص بفريق جينيراسيون فوت السنغالي، الذي سيواجهه الفريق الأبيض، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





كان ميتشو طلب من شركة تحليل الأداء، المتعاقد معها الزمالك، خلال الأيام الماضية، بدء تجهيز تقرير عن الفريقين الذين شاركوا بدور الـ 64، وهما الفريق السنغالي وليبريك أويلرز الليبيري، قبل أن يتحدد خصم الزمالك في مواجهته الإفريقية المقبلة.





يشار إلى أن بطل السنغال نجح في الإطاحة ببطل ليبيريا بعد الفوز عليه أمس السبت، بثلاثية نظيفة، وتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد.





ومن المقرر أن يبدأ المدرب الصربي في الاستعداد مبكرًا لخصمه السنغالي، عن طريق دراسة الأخير بشكل جيد، وذلك عقب الانتهاء من خوض مباراة مصر المقاصة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



