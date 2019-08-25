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رياضة

أجويرو يحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في شباك بورنموث

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:48 م
أجويرو
أجويرو
إسراء أشرف
أحرز الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هدف التقدم لفريقه، بالمباراة التي تجمعه مع فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وسجل أجويرو هدف المباراة الوحيد، عقب انطلاق صافرة اللقاء، بربع ساعة، بعد أن استغل تسديدة غير متقنة من زميله كيفين دي بر داخل منطقة الجزاء، ليضعها داخل شباك بورنموث.

وبهذا الهدف، احتل أجويرو المركز الرابع في قائمة هدافي البريميرليج، متساويًا مع آشلي بارنس مهاجم بيرنلي، وخلف زميله رحيم ستيرلينج صاحب الـ4 أهداف، وتيمو بوكي نجم نورويتش سيتي المتصدر برصيد 5 أهداف.

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