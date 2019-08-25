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فن

هبة مجدي: مسلسل ولد الغلابة منافسة شريفة بين الأبطال

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:10 م
هبة مجدي
هبة مجدي
شيرى نبيل
قالت الفنانة هبة مجدي، إن مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا كان يعتمد على البطولة الجماعية لذلك حقق نجاحا كبيرا.

وأضافت الفنانة هبة مجدي، في تصريح لصدي البلد، أن المنافسة داخل التصوير كانت شريفة، مضيفة: 'جمعتتي صداقة بمعظم المشاركين، فأنا أفضل البطولة الجماعية لأنها حققت نجاحا جماهيريا" .

وتابعت : بالنسبة لعرض المسلسل حصري أو غير حصري، فأنا لا أهتم بهذا الموضوع لأن المنتج هو المسئول، وأعتقد أن العمل الجيد يفرض نفسه.

ويتناول المسلسل أحداثًا من واقع الحياة والناس تقدم بشكل درامى جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، وهو ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ انطلاق عرضه.

كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، الذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.

"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.
هبة مجدي: مسلسل ولد الغلابة منافسة شريفة بين الأبطال
هبة مجدي: مسلسل ولد الغلابة منافسة شريفة بين الأبطال
هبة مجدي: مسلسل ولد الغلابة منافسة شريفة بين الأبطال
هبة مجدي: مسلسل ولد الغلابة منافسة شريفة بين الأبطال

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