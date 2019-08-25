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تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. كيف ترتب رغباتك وفقا للتوزيع الجغرافي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:37 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم الجمعة الماضي ، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.

وسيتم إرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ومن المقرر أن يتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا
ويتم تشغيل خدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، بمواعيد إدخال الرغبات، من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:

- يتم فتح هذه المعامل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا بجميع أيام المرحلة.

- يمكن للطالب التقدم من خلال الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات بحيث يكون الموقع متاحا على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- يتم إنهاء إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة الـ7 مساءً في آخر يوم للمرحلة.

ويمكن للطلاب التعرف على أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال:

1 - معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها في المحافظات المختلفة.

2- الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت يتاح له الخدمة.

ونقدم لطلاب تنسيق المرجلة الثالثة خطوات التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2019 الخطوات التي يجب أن يتبعها جميع الطلاب في الشعب الثلاث للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

- الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- على الطالب إدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع ضرورة وضع القواعد التالية في الاعتبار.

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار من قطاعات التخصص المسموح بها في شعبته أو بالجامعات.

- اختيار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج ومن ثم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات، وذلك طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
- على الطالب اختيار الكليات بالنطاق الجغرافي الأول قبل اختيار للكليات في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال ما بين التخصصات بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يمكن للطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد انتهاء الطالب من إدخال رغباته يمكنه طباعة هذه الرغبات التي قام بإدخالها، حتى يعطيه البرنامج إيصال برقم محدد، ويكون مؤرخا بتاريخ وساعة تقدمه.

- يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) على حاسبه الشخصي حتى يرجع إليها وقت الحاجة.

- إذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات (وهذا متاح له) لابد من أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط وبالتالي سيتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.

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