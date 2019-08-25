ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب شجرة صنوبر نقل 6 أشخاص للمستشفى.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:57 م
شجرة صنوبر
شجرة صنوبر
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا عن إصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن ضربت صاعقة من البرق شجرة من الصنوبر في ملعب للجولف، وذلك خلال إقامة بطولة في إيست ليك في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية وفقا لما قاله مسؤول لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن المتفرجين الذين كانوا متواجدين في المكان لحضور البطولة في ملعب الجولف، أصيبوا نتيجة الصاعقة التي ضربت المكان بعد حوالي 28 دقيقة من توقف اللعب خلال الجولة الثالثة.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 أشخاص من ملعب الجولف إلى المستشفيات المجاورة، هذا ووصل فريق الإسعاف إلى المكان على الفور، ولم تشر أي معلومات عن وقوع إصابات خطيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ثوان.. شاهد صاعقة تتسبب بإضرام النار في باخرة

نجا بإعجوية .. رجل يتعرض لصاعقة من البرق دون أن يصاب بأذى .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد رحيله عن الأهلي.. لاسارتي يقترب من تدريب هذا الفريق

بسبب شجرة صنوبر نقل 6 أشخاص للمستشفى.. فيديو

الزمالك يطلب 3 ملايين جنيه للموافقة على رحيل الظهير الأيسر

بـ هوت شورت وقميص ملون.. إيمان العاصى تثير الجدل على إنستجرام

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

الفلوس بتروح فين.. مسئول بالكهرباء يجيب عن تساؤلات اصحاب العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل