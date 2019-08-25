بسبب شجرة صنوبر نقل 6 أشخاص للمستشفى.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا عن إصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن ضربت صاعقة من البرق شجرة من الصنوبر في ملعب للجولف، وذلك خلال إقامة بطولة في إيست ليك في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية وفقا لما قاله مسؤول لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.



وذكرت شبكة "إن بي سي" أن المتفرجين الذين كانوا متواجدين في المكان لحضور البطولة في ملعب الجولف، أصيبوا نتيجة الصاعقة التي ضربت المكان بعد حوالي 28 دقيقة من توقف اللعب خلال الجولة الثالثة.



ونقلت سيارات الإسعاف 5 أشخاص من ملعب الجولف إلى المستشفيات المجاورة، هذا ووصل فريق الإسعاف إلى المكان على الفور، ولم تشر أي معلومات عن وقوع إصابات خطيرة.