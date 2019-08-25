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رياضة

وزارة الشباب تدعم المعمل المصري لمكافحة المنشطات بـ 12 مليون جنيه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:46 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن دعمها للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي بمبلغ 12 مليون جنيه قيمة مصاريف التشغيل السنوية للمعمل ومصاريف اعتماده دوليًا.

ويعد معمل المنشطات الذي أنشأته القوات المسلحة، إضافة قوية للرياضة المصرية باعتباره المعمل الثاني للمنشطات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتميز بالمستوى الدولي من حيث الإمكانيات والأجهزة الحديثة في مجال الكشف عن المنشطات، كما يضم معملا لتجهيز العينات، ومعملا للأبحاث، ومعملا للكيمياء الحيوية والهرمونات، ومعمل أبحاث الدم.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أكد على دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بخطورتها، مع التوجه نحو تطبيق البحث العلمي بصورة عملية تنعكس على المنظومة الرياضية بشكل خاص من اختيار وانتقاء الموهوبين ودعم الرياضيين بالنظام الغذائي الصحيح.

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