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أخبار العالم

واشنطن تستفز بكين.. البيت الأبيض: ترامب نادم لعدم رفعه الرسوم على الصين بشكل أكبر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:42 م
ترامب
ترامب
رويترز
قال البيت الأبيض إنه حين ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأحد" أنه غيّر رأيه بخصوص تصعيد الحرب التجارية مع الصين، فقد كان يعني أنه كان يرغب في زيادة الرسوم الجمركية على بكين بشكل أكبر.

وأثار ترامب، الذي أعلن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية الأسبوع الماضي، الدهشة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع، حين رد بالإيجاب على أسئلة الصحفيين عما إذا كان قد غيّر رأيه بخصوص قرار الرسوم.

وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام لتوضيح تصريحاته.

وقالت في بيان "أسيء تفسير إجابته إلى حد كبير، فالرئيس ترامب رد بالإيجاب، لأنه نادم على عدم رفع الرسوم الجمركية بدرجة أكبر".

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