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أخبار العالم

رد ناري من السلطة الفلسطينية.. الخارجية الأمريكية تحذف اسم فلسطين من قائمة الشرق الأوسط

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:37 م
صدى البلد
رحيم يسري
ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، أن الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.

كانت الوزارة تعرف دولة فلسطين بـ "الأراضي الفلسطينية"، ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائيا، وفق القناة.

ويأتي ذلك بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية لإزالة أي إشارة إلى كلمة "الأراضي المحتلة"، وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.

وقالت القناة، إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية.

من جانبها ردت الخارجية الفلسطينية قائلة إن عدم اعتراف دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني، وأرضه، ووطنه لم يلغِ وجود الشعب الفلسطيني، وأن عدم اعتراف الخارجية الامريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية خاصة اليونسكو ومجلس حقوق الانسان، بالإضافة الى عضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية.

وأشارت الوزارة الى أن الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة "تبييض" اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأمريكية يُظهر اعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل.

وشددت الوزارة على أن هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الامريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لمصداقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة الامريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة ترامب و (براءتها) في ما تفعل أو رهانات على (حسن نواياها) حيال الفلسطينيين، وتشكل إمعانًا أمريكيًا في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء كل ما من شأنه أن يُذَكّر العالم بالقضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

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