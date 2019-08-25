اوقفه اعترافه بخطئه.. قصة جهاد جريشة الحكم الذي لم ترحمه جماهير الأهلي

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، ووقفه عن إدارة المباريات لحين انتهاء التحقيقات، بعد نشره فيديو يعتذر فيه لجماهير النادي الأهلي لعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لصالح القلعة الحمراء خلال مباراة بيراميدز.



وعلى مدار الأيام الماضية لم تهدأ جماهير النادي الأهلي الغاضبة من الحكم الدولي جهاد جريشة، منذ صافرة نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات دور الـ 16 في كأس مصر، والتي انتهت بهزيمة القلعة الحمراء بهدف مقابل لا شئ، وخروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر، والذي غضبت منه الجماهير لعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لصالح النادي الأهلي والتي كادت أن تغير نتيجة المباراة.



لماذا أغضب جهاد جريشة جماهير الأهلي ؟

غضب جماهير جماهير النادي الأهلي من الحكم الدولي جهاد جريشة، لم يقتصر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والذي وصل لملاحقته في المكان الذي يذهب إليه الحكم الدولى، حتى تعرض خلال إدارته لمباراة نهائي مركز شباب ميت فضيلة بمحافظة الدقهليه التي أقيمت مؤخرا لمناوشات من جماهير النادي الأهلي، التي وصلت إلى حد السباب اعتراضا على قرارته التحكيمية في مباراة الفريق أمام بيراميدز بكأس مصر.



وبعدما موجة غضب الجماهير الأهلاوية ضد الحكم الدولي جهاد جريشة في الهدوء، نشر "جريشة" فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي يعتذر فيه لجمهور النادي الأهلي، عن الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة القلعة الحمراء أمام بيراميدز، واعترافه بصحة ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها لصالح اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي، والتي لم يتم احتسابها بناء على ما أبلغه به الحكم الخامس.

غضب جماهير جماهير النادي الأهلي من الحكم الدولي، لم يقتصر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والذي وصل لملاحقته في المكان الذي يذهب إليه الحكم الدولى، حتى تعرض خلال إدارته لمباراة نهائي مركز شباب ميت فضيلة بمحافظة الدقهليه التي أقيمت مؤخرا لمناوشات من جماهير النادي الأهلي، التي وصلت إلى حد السباب اعتراضا على قرارته التحكيمية في مباراة الفريق أمام بيراميدز بكأس مصر.وبعدما موجة غضب الجماهير الأهلاوية ضد الحكم الدوليفي الهدوء، نشر "" فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي يعتذر فيه لجمهور النادي الأهلي، عن الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة القلعة الحمراء أمام بيراميدز، واعترافه بصحة ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها لصالح اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي، والتي لم يتم احتسابها بناء على ما أبلغه به الحكم الخامس.