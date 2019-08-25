عزام: يجب تفعيل التمويل العقاري لتشطيب الوحدات السكنية

أكد المهندس مالك عزام خبير عقارى، أنه مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التشطيب لابد من تنشيط وتفعيل التمويل العقارى لبيع الوحدات والتشطيب وتوعية العملاء به واستغلال الشركات والبنوك خلال الفترة الحالية فى الترويج له للوصول إلى العملاء وتلبية احتياجتهم بالإضافة إلى تنشيط سوق مواد البناء وإنقاذ الشركات من الركود خاصة بعد انخفاض معدلات الفائدة.



وأوضح عزام فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن تنشيط التمويل العقارى الخاص بتشطيب الوحدات السكنية أحد الحلول المهمة التى ستسهم فى دفع القطاع العقارى وإشغال العديد من الوحدات المغلقة فى المدن الجديدة والتى يعجز مالكوها عن تحمل تكاليف التشطيب الخاصة بها، مع ارتفاع الأسعار والتغيرات السوقية السريعة فى أسعار مواد البناء والخامات، مشيرًا إلى أهمية بحث جميع الحلول التى تسهم فى التيسير على العملاء وتلبية احتياجتهم إلى وحدات سكنية خلال المرحلة المقبلة.



وكشف عزام عن أهمية منح تمويل عقارى لتشطيب الوحدات السكنية بفائدة ميسرة وتسهيلات تلائم احتياجات العملاء لتحفيزهم على الإقبال على تلك القروض والإسراع بمعدلات إشغال الوحدات، مشيرًا إلى أهمية دعم نشاط التمويل العقارى وتحفيز العملاء للإقبال عليه بمختلف منتجاته لتلبية الاحتياجات وتحقيق خطة الدولة بشأن توفير وحدات ملائمة للعملاء خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.