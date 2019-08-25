هذا ما حدث على طاولة عشاء رؤساء الدول الـ7 الكبرى بالعالم

خلال اجتماعهم لتناول طعام العشاء، تناول رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع الصناعية الكبرى، أمس السبت، وجبة غير اعتيادية كانت على مائدتهم، وفق ما ذكرت صحف عالمية.



وكان لحم التونة زرقاء الزعنفة المهددة بالانقراض، هو أحد الأطباق المميزة التي قدمت للرؤساء خلال تواجدهم على طاولات العشاء، في مدينة بياريتز بفرنسا.



وقدّم سيدريك بيشادي رئيس الطهاة، طبق "أومليت باسكي"، يليه طبق خليط من السمك التقليدي يُسمّى "مارميتاكو"، ويتضمن لحم تونة حمراء، اصطادها الصيادون عند ساحل بلدة سان جين دي لوز، التي تقع جنوب مدينة القمة بياريتز.



ومن المعروف أن هذا النوع من التونة التي تسمى أيضًا "تونة الزعنفة الزرقاء" أو "تونة الأطلسي"، موضوعة على القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة "آي يو سي إن"، بسبب صيدها الجائر.



ويعد هذا النوع من أكبر أسماك التونة حجمًا، إذ يصل طولها إلى 3 أمتار وفق بيانات منظمات حماية الحيوان، ويمكن أن تعيش حتى 40 عامًا.



واختار الطهاة أن يختموا المأدبة بوُضع أطباق مميزة من الأجبان المُصنّعة في فرنسا، والتحلية بفطيرة الخوخ المعدة بشكل خاص.







