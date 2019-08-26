طلب إحاطة لوزارة الصحة لسرعة الانتهاء من أعمال بناء مستشفى القناطر الخيرية

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة بشأن سرعة الانتهاء من أعمال بناء مستشفى القناطر الخيرية والتى بدء العمل فيها منذ 4 سنوات ، ولم تنته حتى الآن.



وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة الصحة دعمت إنشاء مستشفى القناطر الخيرية بقيمة 300 مليون جنيه ، إلا انها تأخر إنشاءها بسبب تأخير وصول المستخلصات.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

