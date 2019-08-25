فتمر اسعار السيارات في مصر بالعديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها الاقتصادية» فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لأخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي اسعار السيارات في مصر اليوم 25-8-2019 التي تناسب جميع الفئات.



هيونداي hyundai :

Hci تبدأ من 255000 حتي 335000 لأعلى فئة

كريتا Creta تبدأ من 340000 حتي 415000 لأعلى فئة

الينترا elantra AD تبدأ من 299000 حتي 439000 لأعلى فئة

سوناتا Sonata تبدأ من 539000 حتي 659000 لأعلى فئة



نيسان nissan :

صني sunny تبدأ من 208000 حتى 230000 لأعلى فئة

سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة

كشكاي qashqai تبدأ من 379000 حتى 439000 لأعلى فئة

جوك julke بسعر 355000



رينو renault :

لوجان logan تبدأ من 188000 حتي 247000 لأعلى فئة

سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة

ستيب واي stepway بسعر 256000

ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة

كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة

كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة



اسبيرانزا speranza :

انفي envy بسعر 175000

اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 202000 لأعلى فئة

تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة

تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 365000 حتى 390000 لأعلى فئة

تيجو8 tiggo8 بسعر 450000



جيلي geely :

امجراند emgrand بسعر 189000

امبريالimperial بسعر 276000

ام جراند اكس 7 emgrand x7 بسعر 275000



بي واي دي byd :

اف 3 f3 بسعر 173000

اس 5 s5 بسعر290000



تويوتا toyota :

فورتشنر furniture تبدأ من 845000 حتي 1.025.900 لأعلى فئة

ياريس yaris تبدأ من 220000 حتى 315000 لأعلى فئة

افانزا avanza بسعر 375000

كورولا corolla تبدأ من 325000 حتى 469000 لأعلى فئة

C-HR تبدأ من 405000 حتى 590000 لأعلى فئة

رش rush تبدأ من 400000 حتى 425000 لأعلى فئة

اوريس auris بسعر 435000



سانج يونج sang young :

تيفولي tivoli تبدأ من 310000 حتى 360000 لأعلى فئة

تيفولي اكس ال في tivoli xlv تبدأ من 320000 حتى 335000 لأعلى فئة



كيا KIA :

ريو rio تبدأ من 284000 حتي 339000 لأعلى فئة

جراند سيراتو grand cerato تبدأ من 334000 حتى 424000 لأعلى فئة

بيجاس pegas تبدأ من 239000 حتى 254000 لأعلى فئة

سبورتاج sportage تبدأ من 429000 حتى 544000 لأعلى فئة

سورينتو sorento تبدأ من 649000 حتى 849000 لأعلى فئة



بي ام دبليو BMW:

bmw 318 بسعر 625000

320 bmw بسعر 780000

340 bmw بسعر M - sport 1.075.000

520 bmw بسعر 1.298.000

530 bmw بسعر 1.450.000 M - sport

X1 bmw بسعر اكس لاين 735000

X2 bmw بسعر 650000

X3 bmw بسعر 1.475.000

X6 bmw بسعر 1.850.000

740 bmw 7 series بسعر 2.600.000



شيفرولية chevrolet :

لانوس lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة

افيو avio تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة

اوبترا optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة

ماليبو malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة

N300 بسعر 156000

