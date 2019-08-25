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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه برفع المخلفات بجوار المدن الجامعية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:51 م
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه برفع المخلفات بجوار المدن الجامع
يوسف رجب
تفقد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم مباني المدن الجامعية، مشددًا على ضرورة رفع المخلفات الموجودة بجوار المدن الجامعية حتى يتم تسكين الطلاب في بيئة مناسبه.

كما قام رئيس الجامعة، بالمرور على مطابخ المدن الجامعية، مشيدًا بدور المدن الجامعيه البارز في تسكين الطلاب والطالبات و رعايتهم.

وتابع رئيس الجامعة، الأعمال الإنشائية داخل الجامعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال داخل الحرم الجامعي.

كما تابع الأعمال التي تقوم بها الصيانة المركزية، مطالبًا الجميع بالعمل كفريق واحد في التعاون لتحقيق عمل متكامل في كافة الخدمات التي تؤدى بالجامعة.
رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه برفع المخلفات بجوار المدن الجامعية
رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه برفع المخلفات بجوار المدن الجامعية

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