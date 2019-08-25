رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه برفع المخلفات بجوار المدن الجامعية

تفقد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم مباني المدن الجامعية، مشددًا على ضرورة رفع المخلفات الموجودة بجوار المدن الجامعية حتى يتم تسكين الطلاب في بيئة مناسبه.



كما قام رئيس الجامعة، بالمرور على مطابخ المدن الجامعية، مشيدًا بدور المدن الجامعيه البارز في تسكين الطلاب والطالبات و رعايتهم.



وتابع رئيس الجامعة، الأعمال الإنشائية داخل الجامعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال داخل الحرم الجامعي.



كما تابع الأعمال التي تقوم بها الصيانة المركزية، مطالبًا الجميع بالعمل كفريق واحد في التعاون لتحقيق عمل متكامل في كافة الخدمات التي تؤدى بالجامعة.