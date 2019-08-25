بثنائية أجويرو وستيرلينج.. مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.



وسجل أجويرو هدف المباراة الوحيد، عقب إنطلاق صافرة اللقاء، بربع ساعة، بعد أن استغل تسديدة غير متقنة من زميله كيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء، ليضعها داخل شباك بورنموث، قبل أن يأتي زميلهما رحيم ستيرلينج ويسجل الهدف الثاني للسيتزن في الدقيقة 43.



واستطاع هاري ويلسون لاعب وسط بورنموث أن يقلص الفارق بتسجيله هدفًا في شباك يدرسون حارس السيتي، في الدقيقة 48، عقب انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول.



وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 63% مقابل 37% لأصحاب الأرض.